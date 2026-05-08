Il Venezia batte il Palermo 2-0 e si laurea campione della serie B

Il Venezia ha conquistato il titolo di campione della serie B dopo aver battuto il Palermo per 2-0 al Penzo. La promozione matematica era già stata ufficializzata la settimana precedente, grazie a un pareggio ottenuto contro lo Spezia. Nel match contro i siciliani, l’allenatore Giovanni Stroppa ha schierato la sua formazione, mentre l’attaccante ex Pohjanpalo è stato inserito in panchina e ha ricevuto fischi al suo ingresso.

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Il Venezia vince il campionato di serie B. Dopo la matematica promozione ottenuta con il pareggio della scorsa settimana sul campo dello Spezia, gli uomini di Giovanni Stroppa sconfiggono al Penzo per 2 a 0 il Palermo dell'ex Pohjanpalo (partito dalla panchina e fischiato al suo ingresso in.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Rugby femminile, Serie A Èlite: Valsugana batte Villorba e si laurea campione d’Italia!Dopo due finali consecutive perse proprio contro il Villorba, il Valsugana si prende una rivincita tanto attesa e lo fa in maniera autoritaria,... Bundesliga, il Bayern batte lo Stoccarda e si laurea campione di GermaniaIl Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Venezia promosso in Serie A se: cosa serve contro lo Spezia e le combinazioni con Monza e Frosinone; Venezia, un piano da 100 milioni per restare in Serie A e Francesca Bodie prima presidente donna; L’Inter è campione d’Italia! Verona e Pisa retrocedono, il Venezia torna subito in serie A; Serie B, Venezia in festa e a Frosinone la preparano. In coda nulla è deciso ma alla Reggiana serve un miracolo. Serie A, Pisa-Lecce 1-2: toscani in B con il Verona. Torna nella massima serie il VeneziaNella 35esima di serie A il Pisa viene sconfitto dal Lecce all’Arena Garibaldi e retrocede matematicamente in serie B dopo un solo anno di permanenza in ... ecovicentino.it Serie B: il Venezia in A, Reggiana in C, sollievo Bari, harakiri Monza, Frosinone sogna, tutti i verdettiLa squadra di Stroppa centra la serie A in anticipo col pareggio in casa dello Spezia, impresa del Bari che batte l'Entella, la Reggiana in C per gli scontri diretti con i pugliesi ... sport.virgilio.it MEMORIAL NICOLÒ BUSO Anche quest’anno il cuore dei donatori di sangue di FIDAS Venezia batte insieme agli amici di Nicolò per una giornata speciale. Domenica 10 maggio Dalle ore 9.30 Stadio “Ivan Tonello” – Spinea Sarà un momento di in - facebook.com facebook Il Monza batte il Modena e aggancia il Venezia in testa Birindelli decide il match #MonzaModena #SerieBKT #DAZN #DAZNBetClub x.com