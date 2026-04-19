bundesliga il bayern batte lo stoccarda e si laurea campione di germania

Il Bayern Monaco ha vinto 4-2 contro lo Stoccarda in una partita di Bundesliga, assicurandosi così il titolo di campione di Germania per la 35ª volta. La gara si è svolta in una delle ultime giornate del campionato, determinando la conquista del titolo da parte della squadra bavarese. La vittoria ha confermato il primo posto in classifica, con il Bayern che ha concluso la stagione in testa.

Il Bayern Monaco batte per 4-2 lo Stoccarda conquistando il titolo di campione di Germania per la 35esima volta. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Bayern (@fcbayern) Dopo la sconfitta di ieri del Borussia Dortmund con l’ Hoffenheim, ai bavaresi bastava un punto per aggiudicarsi il campionato. Ma gli uomini di Kompany non si sono accontentati, superando lo Stoccarda per 4-2 con le reti di Guerreiro, Jackson, Davis e Kane, mentre per gli ospiti ha segnato Fuhrich e Andres. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FC Bayern (@fcbayern) Nell’altro match sin qui disputato oggi in Bundesliga, il Friburgo ha superato per 2-1 l’ Heidenheim.🔗 Leggi su Lapresse.it

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