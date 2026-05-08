Per il Tour de France 2026 sono previste modifiche al percorso, in particolare per tutelare la presenza del pubblico. La seconda tappa non passerà più da Collserola, la catena montuosa che collega Barcellona alla regione del Valles. La decisione deriva dalla presenza della peste suina africana nella zona, che ha portato a cambiare il tracciato originario. La gara continuerà secondo il nuovo itinerario stabilito dagli organizzatori.

Il Tour de France 2026 subirà un’importante modifica di percorso: la seconda tappa non transiterà da Collserola, la catena montuosa che separa Barcellona dalla regione del Valles. La zona è infatti soggetta a restrizioni a causa di un focolaio di peste suina africana, che impedirebbe la presenza di pubblico lungo tutto il percorso. Gli organizzatori di ASO hanno deciso di apporre dei cambiamenti al tracciato della frazione in terra catalana, in modo da assicurare che l’evento ciclistico possa godere del calore dei tifosi. Nello specifico, all’altezza del 123mo chilometro, il gruppo lascerà Molins de Rei e proseguirà sulla N-340 fino a Plaza Espanya senza passare per Collserola, il che comporterà una riduzione di circa 16 chilometri della tappa (da 182,4 km si passerà a 168,4).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Il Tour de France cambia percorso: c’è la peste suina africana, novità per garantire la presenza del pubblico

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