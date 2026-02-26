Peste suina africana prorogata la scadenza per richiedere i contributi a contrasto dell' epidemia

La Regione ha prorogato al 3 aprile 2026 il termine per la presentazione delle domande di sostegno relative agli investimenti negli allevamenti suinicoli per rafforzare le misure di biosicurezza e il contrasto della diffusione della peste suina africana (Psa). Il contributo previsto è pari all’80% della spesa ammissibile sostenuta. "Si tratta di un impegno concreto a difesa del settore: rafforzare la prevenzione, limitare i contatti tra animali allevati e selvatici e ridurre ogni rischio di contaminazione significa proteggere imprese, lavoro e territorio - spiega Leonardo Marras, assessore all'economia, al turismo e all'agricoltura della Regione Toscana -. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Peste suina africana, nuovo piano anti-cinghialiUn piano di abbattimento per oltre 20mila cinghiali in Lombardia, per contenere la diffusione della peste suina africana.

