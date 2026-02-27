Peste Suina Africana Albasi | Bene grazie al lavoro di squadra Ora consolidare il percorso e tutelare la filiera

Ieri si è tenuta presso la sede della Provincia di Piacenza una riunione della Cabina di Regia dedicata alla Peste Suina Africana, convocata dalla Regione Emilia-Romagna e presieduta dalla Presidente della Provincia. All'incontro hanno partecipato rappresentanti delle istituzioni e degli operatori del settore per discutere della situazione e delle misure da adottare. Durante l'incontro sono stati evidenziati i risultati positivi raggiunti grazie al lavoro di squadra.