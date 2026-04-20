Nel match giocato al campo Mazza, l’Ars et Labor ha battuto il Sanpaimola con un gol al 90° minuto. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0, grazie a un calcio d’angolo eseguito con precisione. La squadra di casa ha ottenuto così una vittoria che le permette di portare a casa i tre punti.

Un calcio d’angolo magistrale ha deciso il destino del confronto tra Ars et Labor e Sanpaimola, disputato nel campo del Mazza, dove i padron di casa hanno trionfato per 1-0. La vittoria ferrarese assume un valore tattico fondamentale nel contesto della classifica, poiché il contemporaneo successo del Mezzolara contro il Mesola, anch’esso conclusosi con il punteggio di 1-0, mantiene inalterato il distacco di quattro punti tra le due formazioni. Il colpo di Senigagliesi e la frenesia del campo. La partita si è decisa nei primi minuti della ripresa, quando la beffa è arrivata direttamente da una situazione piazzata: Senigagliesi ha colpito il pallone da un corner spedendolo senza che nessuno potesse intervirlo, mandandolo direttamente in rete.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Gol olimpico al Mazza: l’Ars et Labor stende il Sanpaimola

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