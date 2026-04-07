Sassuolo rimonta e stende il Cagliari | Pinamonti decide il 2-1

Il Sassuolo ha vinto 2-1 contro il Cagliari nel match giocato al Mapei Stadium il 6 aprile 2026. La squadra di casa è riuscita a recuperare lo svantaggio iniziale grazie a una rimonta, con Pinamonti che ha segnato il gol decisivo. La partita si è conclusa con il Sassuolo che ha consolidato la propria posizione in classifica.

Il Sassuolo ha consolidato la propria posizione di salvezza superando per 2-1 il Cagliari nel match disputato al Mapei Stadium il 6 aprile 2026. La rimonta dei neroverdi ha complicato pesantemente la permanenza in categoria per i rossoblù. La partita è iniziata con un tentativo di Adopo verso la porta di Muric, conclusosi senza pericoli. Al 5 minuto è stato Thorstvedt a provare a sbloccare il risultato con un tiro dalla distanza che ha mancato l’obiettivo per pochissimo. L’equilibrio è saltato al 26 minuto dopo un’azione di Esposito, fermato in area da Idzes. L’intervento del Var ha confermato il fallo di mano dell’indonesiano, permettendo allo stesso Esposito di trasformare il rigore e portare i sardi in vantaggio per 1-0. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sassuolo rimonta e stende il Cagliari: Pinamonti decide il 2-1 Leggi anche: Calcio, Sassuolo-Cagliari 2-1: decide Pinamonti Sassuolo-Cagliari 2-1: Garcia e Pinamonti firmano la rimonta emilianaReggio Emilia, 4 aprile 2026 – Il Sassuolo piega 2-1 il Cagliari in rimonta e ritrova un successo che mancava da oltre un mese (l’ultima vittoria... Cagliari 1-Sassuolo 2 #calcio #sasyonside #seriea #viral #italy #cagliari #cagliaricalcio #sassuolo Temi più discussi: Il Sassuolo stende il Cagliari, la Fiorentina passa a Verona tra le polemiche - Risultati e classifica; Rimonta Sassuolo: così Grosso, Garcia, Pinamonti e Romagna Streaming | DAZN IT; Il Sassuolo vince in rimonta, Cagliari battuto 2-1; Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale. Il Sassuolo rimonta il Cagliari al Mapei ed è sempre più vicino alla metaIl Sassuolo ribalta il Cagliari e mette una seria ipoteca sulla permanenza in Serie A. Finisce 2-1 al Mapei, al termine di una gara divisa in due atti: primo tempo di sofferenza, ripresa di carattere ... sassuolo2000.it Sassuolo-Cagliari 2-1: Garcia e Pinamonti firmano la rimonta emilianaGli isolani passano in vantaggio alla mezz'ora con il rigore segnato da Esposito ma nella ripresa calano vistosamente e capitolano sotto i colpi dei padroni di casa ... sport.quotidiano.net 4 sconfitte di fila, l’ultima subita in rimonta ieri contro il Sassuolo: un momento complicato per Fabio Pisacane e il suo Cagliari, chiamati a invertire la serie di risultati negativi per completare la missione salvezza. Dopo 31 giornate, i sardi sono a quota 30 punti, - facebook.com facebook Il #Sassuolo vince in rimonta per 2-1 contro il #Cagliari. Segna Esposito su rigore nel 1° tempo, nella ripresa segnano Garcia e Pinamonti. Vince la #Fiorentina per 0-1 contro il #Verona, decisivo all'82° la rete di Fagioli. Espulsi Suslov e Gudm x.com