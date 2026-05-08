Il Torino torna a vincere in rimonta 2 a 1 al Sassuolo

Il Torino di Roberto D'Aversa ha conquistato una vittoria dopo quasi un mese, battendo in rimonta il Sassuolo con il risultato di 2-1. La partita si è conclusa con il Torino che ha ribaltato il risultato grazie a due gol, portando a casa i tre punti. La squadra ha mostrato determinazione nel recupero e ha sconfitto gli avversari sul campo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

AGI - Torna a vincere il Torino di Roberto D'Aversa, che dopo quasi un mese ritrova i tre punti battendo in rimonta per 2-1 il Sassuolo. Iniziale vantaggio neroverde con il gol di Thorstvedt, ribaltato poi dalle reti di Simeone e Pedersen. Partenza sprint del Torino . Parte bene il Torino, che nel giro di un paio di minuti ha una doppia occasione con Njie: la prima su corner, sul quale l'attaccante granata svetta e colpisce il pallone che si infrange sulla traversa e poi sulla linea di porta, senza però entrare; sfortunato lo svedese, che un minuto più tardi schiaccia ancora di testa su cross dalla destra ma non è preciso nell'incornata che termina alta.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Il Torino torna a vincere (in rimonta), 2 a 1 al Sassuolo ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Torino-Sassuolo 2-1: i granata battono i neroverdi in rimonta. Il tabellino del matchTorino, 8 maggio 2026 - Il Torino ha vinto in rimonta contro il Sassuolo, nell'anticipo del venerdì valido per la 36^ giornata di Serie A. Leggi anche: L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: L’Udinese torna a vincere in casa: 2-0 al Torino; Il mondo nuovo: torna a Torino il Festival Digitale Popolare; Dal 14 al 18 maggio a Torino torna l’iniziativa del Centro per insegnanti e bibliotecari; Gran Balon di maggio, torna a Torino il mercato tra antiquariato e vintage. Simeone-Pedersen, il Toro torna al successo: Sassuolo ko in rimonta, a Grosso non basta ThorstvedtTORINO - L'uno-due in soli cinque minuti, tra il 66' e il 71', firmato da Simeone e Pedersen permette al Torino di Paolo Vanoli di imporsi 2-1 in rimonta contro il Sassuolo. All'Olimpico, infatti, a p ... tuttosport.com Il calcio in TV oggi: torna la Serie A. Dove vedere Torino-Sassuolo in direttaScoprite le migliori partite di calcio in programma oggi, venerdì 8 maggio 2026. Una serata con proposte per tutti i gusti: la Serie A con Torino-Sassuolo, il calcio internazionale di Ligue 1 con Lens ... libero.it Durante il Salone Del Libro di Torino torna il contest degli autori emergenti più amato degli ultimi anni: un contest che porta il nostro nome . Perché Perché il vincitore porterà a casa un buono da euro 50 usufruibile su qualsiasi servizio da noi offerto. Come f - facebook.com facebook 50 anni dopo, lo scudetto del Torino torna a vivere. Dal 16 maggio 1976 alla rimonta sulla Juventus: una stagione indimenticabile, nel nome del Grande Torino e sotto la guida visionaria di Gigi Radice. @Radio1Rai Ascolta su #RaiPlaySound bit.ly/4n7wEy x.com