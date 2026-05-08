Il Torino ha ottenuto una vittoria in rimonta contro il Sassuolo nell'anticipo di venerdì della 36ª giornata di Serie A. La partita si è conclusa con un risultato di 2-1 a favore dei granata. La sfida si è giocata a Torino, con i padroni di casa che sono riusciti a ribaltare il punteggio nel corso del secondo tempo, portando a casa i tre punti.

Torino, 8 maggio 2026 - Il Torino ha vinto in rimonta contro il Sassuolo, nell'anticipo del venerdì valido per la 36^ giornata di Serie A. I granata si sono imposti per 2-1 allo Stadio Olimpico Grande Torino, grazie al gol di Giovanni Simeone al 66' e a quello di Marcus Pedersen realizzato al 70'. A nulla è servita la prima marcatura della serata, firmata da Kristian Thorstvedt. I neroverdi di Fabio Grosso sono così capitolati in un match che, in ogni caso, era di relativa importanza per entrambe le compagini. Sia i piemontesi che gli emiliani, infatti, hanno già raggiunto la salvezza e navigano in acque tranquille a metà classifica. Le formazioni titolari.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Torino-Sassuolo 2-1: i granata battono i neroverdi in rimonta. Il tabellino del match

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