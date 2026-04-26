L’Inter ha iniziato bene il match, portandosi avanti di due gol grazie a un vantaggio iniziale. Tuttavia, dopo aver mantenuto il risultato fino al 65esimo minuto, ha subito la rimonta del Torino, che ha segnato due volte e pareggiato l’incontro. La partita si è conclusa con il punteggio di 2-2, lasciando aperta la corsa allo scudetto, che potrebbe essere decisa dalla prossima vittoria contro il Parma.

Da 0-2 a 2-2. L’Inter va sopra di due gol, poi si rilassa e il Torino rimonta. I nerazzurri di Cristian Chivu frenano nel match delle 18 dello stadio Olimpico di Torino dopo una partita condotta fino al 65esimo. Poi un crollo più mentale che fisico. Ma rimane comunque un pareggio quasi ininfluente ai fini della classifica e per quanto riguarda il discorso scudetto. L’Inter sale a 79 punti, il Napoli accorcia a -10, ma ai nerazzurri basterà vincere la sfida contro il Parma a San Siro in programma domenica prossima per festeggiare aritmeticamente la vittoria del campionato e non rinviare di una settimana la festa scudetto. Chivu aveva deciso di fare un po’ di turnover dopo le fatiche di Coppa Italia di martedì, lasciando a riposo Mkhitaryan, Calhanoglu, Dumfries e Pio Esposito e schierando dall’inizio Darmian, Sucic e Bonny.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - L’Inter frena: il Torino rimonta da 0-2 a 2-2. Ma basterà vincere con il Parma e sarà scudetto

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