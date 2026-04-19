Stazione Notarbartolo le scale mobili sono fuori uso | disagi per i passeggeri
Alla stazione Notarbartolo le scale mobili sono inattive, creando disagi tra i pendolari che utilizzano regolarmente questa fermata. La mancanza di funzionamento delle scale mobili si traduce in difficoltà per chi deve salire o scendere con bagagli o in condizioni di mobilità ridotta. La situazione si protrae da diversi giorni senza che siano stati annunciati interventi di riparazione o riattivazione.
Un simbolo della mobilità fermo e inutilizzabile. Alla stazione Notarbartolo le scale mobili restano spente, con disagi evidenti per i passeggeri. A segnalarlo a PalermoToday è il professor Carlo Muraro, che riferisce le numerose lamentele degli utenti del trasporto pubblico per il mancato.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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