Il fiume Tevere si trasforma grazie a un modello virtuale creato con tecnologie laser, che ne riproduce fedelmente le caratteristiche. Contestualmente, viene inaugurato un nuovo polo culturale situato in via Gomenizza, pensato per coinvolgere attivamente la comunità locale. Questi interventi evidenziano come innovazione e partecipazione stiano cambiando il modo di interagire con il corso d’acqua e il suo patrimonio.

Un gemello virtuale mappato al laser e un nuovo polo culturale a via Gomenizza: ecco come la tecnologia e la partecipazione cittadina stanno riscrivendo il destino del “biondo” fiume. Di fronte alle sfide poste dal cambiamento climatico e alla necessità di una gestione urbana sempre più efficiente, il Tevere compie un balzo tecnologico senza precedenti. Non è più solo il monumento fluido che attraversa la Città Eterna, ma un ecosistema complesso che oggi dispone di un “Digital Twin”, un gemello digitale capace di restituire ogni dettaglio fisico e dinamico del fiume. Il progetto, frutto della sinergia tra il centro di ricerca Citera....🔗 Leggi su Newsagent.it

© Newsagent.it - Il Tevere diventa “digitale”

Roma, a Santa Maria Maggiore l’offerta diventa digitale

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