Il Tevere diventa digitale | ecco il progetto hi-tech per mappare ogni metro del fiume

Salvaguardia e valorizzazione. Sono questi i due pilastri su cui poggiano centinaia di progetti raccolti nel piano strategico operativo del Tevere. E questo piano, ora, può disporre di un nuovo strumento tecnologico.Il gemello digitale del TevereL’Università La Sapienza, con il suo centro di.🔗 Leggi su Romatoday.it

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