Meteo | le previsioni della settimana da nebbia e nuvole a sole e qualche pioggia

Le previsioni del tempo indicano che le condizioni meteorologiche a Genova cambieranno frequentemente questa settimana, con nebbia e nuvole al mattino, seguite da sprazzi di sole nel pomeriggio. La causa principale è una corrente di aria umida proveniente dal mare, che porta anche qualche pioggia breve. Gli esperti consigliano di portare con sé ombrelli e vestiti adatti alle temperature variabili. La variabilità del clima continuerà fino alla fine della settimana.

La prossima settimana a Genova sarà caratterizzata da una variabilità tipica del periodo invernale avanzato. Lunedì e martedì, secondo le previsioni di 3bmeteo, la città sarà avvolta dalla nebbia e dai cieli nuvolosi, con visibilità ridotta soprattutto al mattino e nelle ore serali. A metà settimana, mercoledì in particolare, torneranno sole e bel tempo, mentre giovedì e venerdì si alterneranno nuvolosità e locali piogge, soprattutto in mattinata. Le temperature rimarranno miti per la stagione, oscillando tra i 9°C e i 16°C. A Genova lunedì 23 febbraio tempo nebbioso per l’intera giornata, con visibilità ridotta soprattutto al mattino e nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sole, nuvole e qualche pioggia: le previsioni per il fine settimana tra novarese e VcoIl fine settimana in provincia di Novara e nel Verbano-Cusio-Ossola sarà caratterizzato da tempo incerto.

Leggi anche: Meteo, le previsioni del tempo in vista di Capodanno: "Sole, nuvole e qualche pioggia"

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Confermata l'allerta meteo in Abruzzo per il fine settimana di San Valentino: piogge e forte vento, le previsioni; Meteo, che tempo farà: le previsioni della protezione civile; Il maltempo ha le ore contate? Cosa dicono gli esperti, le previsioni meteo.

Meteo, l'anticiclone protagonista in Italia: al via una fase climatica stabile e primaverile. Le previsioniDopo settimane segnate dal maltempo in Italia torna il bel tempo con la rimonta dell'alta pressione da Nord a Sud. meteo.it

Meteo, le previsioni di domenica 22 febbraio 2026La giornata di oggi si apre con ampie schiarite su gran parte della Penisola. Qualche nube in più è attesa sulle regioni nord-occidentali ROMA – L’Italia entra in una fase dominata dall’anticiclone, ... dire.it

Le previsioni del tempo di oggi, domenica 22 febbraio #meteo #Arpav Previsioni. Cielo poco nuvoloso per nubi medio-alte; possibili foschie e nebbie sulla pianura meridionale nelle ore più fredde. Precipitazioni. Assenti. Temperature. In rialzo in montagna, se - facebook.com facebook

Meteo in Veneto, le previsioni per domenica 22 febbraio: nubi sparse, nebbia mattutina a Venezia e Rovigo x.com