Previsioni meteo in Italia | ponte del 25 aprile tra sole nuvole e qualche pioggia

Il ponte del 25 aprile in Italia sarà caratterizzato da condizioni meteorologiche variabili. La giornata di sabato si presenterà con alternanza tra sole, nuvole e qualche episodio di pioggia, risultando tipica di un clima primaverile. Le previsioni indicano un quadro meteorologico instabile, con diverse fasi di cielo sereno e momenti di nuvolosità più intensa. La situazione potrebbe variare a seconda delle regioni e delle condizioni locali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sabato 25 aprile 2026: clima variabile tra primavera e instabilità. La giornata di sabato 25 aprile si presenterà con un quadro meteorologico tipicamente primaverile, caratterizzato da una certa variabilità. Al Nord, la mattinata inizierà con cieli parzialmente nuvolosi, ma nel corso delle ore si assisterà a un aumento della copertura con possibili rovesci sparsi, soprattutto sulle aree alpine e prealpine. Sulle regioni del Centro, il tempo sarà nel complesso più stabile, con ampie schiarite alternate a qualche nube. Tuttavia, nelle zone interne appenniniche non si escludono brevi piogge pomeridiane. Il Sud e le Isole godranno invece di condizioni più favorevoli, con prevalenza di sole e temperature miti, anche se qualche annuvolamento potrà comparire nelle ore centrali della giornata.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Previsioni meteo in Italia: ponte del 25 aprile tra sole, nuvole e qualche pioggia Notizie correlate Meteo: le previsioni della settimana, da nebbia e nuvole a sole e qualche pioggiaLa prossima settimana a Genova sarà caratterizzata da una variabilità tipica del periodo invernale avanzato. Leggi anche: Sole, nuvole e qualche pioggia: le previsioni per il fine settimana tra novarese e Vco Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Meteo Italia - Weekend del 25 aprile della Liberazione. La previsione (quasi) definitiva; Meteo 15 giorni - Previsioni del tempo a lungo termine; Tendenza meteo - L'evoluzione del tempo fino al ponte del 1° maggio; Previsioni Meteo, clamoroso Ciclone Polare sull’Italia nel weekend del 1° Maggio: ancora maltempo, grandine e neve!. Meteo: a inizio settimana pioggia e brusco calo delle temperature al NordAlta pressione di nuovo in rinforzo sull'Italia per il weekend del 25 aprile: tempo stabile e soleggiato con temperature in aumento. La tendenza meteo ... meteo.it Previsioni ponte 1 maggio, Italia spaccata in due: pioggia al Nord e caldo record al SudLeggi su Sky TG24 l'articolo Previsioni ponte 1 maggio, Italia spaccata in due: pioggia al Nord e caldo record al Sud ... tg24.sky.it Sole, pioggia o rovesci Conoscere le previsioni meteo per il weekend del 25 aprile ci permette di scegliere il menù adatto per mangiare all'aperto. Ecco come andrà x.com Previsioni Meteo, il Ciclone Polare del 1° maggio si sposta al Sud: scenario tipicamente invernale con neve a bassa quota! - facebook.com facebook