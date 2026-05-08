Il Teatro Regio di Torino ha annunciato il cartellone della stagione 202627, intitolata «Fatale». La programmazione comprende quindici titoli, tra cui nove nuovi allestimenti, e prevede tre spettacoli di danza. Tra gli appuntamenti principali, c’è l’esecuzione del gioiello barocco di Vivaldi, Juditha triumphans. La stagione si apre con le opere di Mascagni e Leoncavallo.

Dopo aver indossato il «Rosso» del sangue e del desiderio nella fortunata stagione che sta per chiudersi, il Teatro Regio di Torino ne annuncia una «Fatale» per il 20262027. Nulla di funesto - dove c’è un sipario la scaramanzia regna - l’orizzonte è la «volontà del fato» e il significato della vita. «La tragedia greca», spiega il sovrintendente francese Mathieu Jouvin, «ci insegna che è la morte a trasformare l’esistenza in destino. L’idea che ognuno di noi possa forgiare il suo a piacimento è molto moderna, ma forse non così vera. In questo senso il teatro può aiutarci ad accettare la realtà così com’è». Vaste programme, avrebbe detto De...🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Il Teatro Regio di Torino annuncia una stagione «Fatale»: inaugurazione con Mascagni e Leoncavallo

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