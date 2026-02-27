Teatro Regio di Capitanata stagione 2025 2026 | in scena il tributo a Frozen della Compagnia Mag

Il Teatro Regio di Capitanata annuncia il secondo spettacolo della stagione 20252026 dedicata alle famiglie. La compagnia Mag porta in scena un tributo a Frozen, previsto per domenica 1 marzo alle 17. La rappresentazione si svolge all’interno del teatro, offrendo un’occasione di intrattenimento per il pubblico giovane e le famiglie della zona.

Secondo appuntamento della stagione del Teatro Regio di Capitanata dedicata alle famiglie. L’appuntamento è per domenica 1 marzo alle 17.30 (ingresso alle 17.00) con lo spettacolo ‘Il Regno ghiacciato – Tributo a Frozen il musical’ con testo e regia di Valeria Nardella. Sul palco la ‘Compagnia Mag – Movimento Artistico Giovanile’ con Eleonora Segaluscio, Silvia Monasterio, Roberto Giannuzzi, Filippo Francucci, Marco Alberto Marchetti, Paolo Cives e Gloria Ubaldi. Le musiche sono di Antonio Cicognara, la direzione organizzativa di Fabio Vasco. Le coreografie sono curate da Paolo Cives, i costumi sono di Chiara Aquilani, la scenografia di Emiliano Marini. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

