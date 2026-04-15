All’Università LUMSA la decima edizione di ‘Fare Impresa in Italia’

Il 16 e il 17 aprile si svolgerà la decima edizione di ‘Fare impresa in Italia’, un convegno dedicato all’imprenditorialità nel paese. L’evento è organizzato dall’Università LUMSA, in collaborazione con il LUMSA ALUMNI Network. La manifestazione si terrà presso l’ateneo e coinvolgerà vari relatori e partecipanti legati al mondo dell’impresa e dell’educazione imprenditoriale.

Si terrà il 16 e il 17 aprile la decima edizione di ‘Fare impresa in Italia’, l’annuale convegno dedicato all’imprenditorialità italiana, organizzato e promosso dall’Università LUMSA (dipartimento GEPLI) in collaborazione con il LAN (LUMSA ALUMNI Network).Alla conferenza, le cui sessioni si.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Inizia oggi la settima edizione di “Fare impresa 2026”Arezzo, 9 febbraio 2026 – E’ partito oggi alla sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena il progetto “Fare... Fare impresa 2026: la settima edizione nel nome di Franco BernardiniHa preso il via oggi, presso la sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena, il progetto “Fare Impresa 2026”. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Gestione attiva degli asset e stabilità dei rendimenti in periodi di incertezza; Benessere psicologico: evidenze e modelli di promozione; Baby Gang, disagio giovanile, nichilismo e responsabilità; La formazione nelle pubbliche amministrazioni in una prospettiva evidence-based. Piano Mattei, Università LUMSA e CIHEAM Bari firmano un accordo dedicato a formazione, ricerca e cooperazione internazionalePiano Mattei, Università LUMSA e CIHEAM Bari firmano un accordo dedicato a formazione, ricerca e cooperazione internazionale ... ilikepuglia.it Università, Lumsa e Ciheam Bari: alleanza su alta formazioneRoma, 1 apr. (askanews) – L’Università Lumsa e il Ciheam Bari rafforzano la loro collaborazione con la firma di un accordo dedicato a formazione, ricerca e cooperazione internazionale allo sviluppo. L ... askanews.it All’Università della Georgia, davanti alla platea conservatrice di Turning Point USA (l’organizzazione fondata da Charlie Kirk), J.D. Vance ha tenuto un comizio che sembrava progettato per essere interrotto. E così è stato. Un contestatore ha gridato che l’ammi - facebook.com facebook All’Università degli Studi di Pavia celebriamo il talento e la determinazione delle donne. Premiata l’imprenditrice Diana Bracco. È stato un momento significativo per riflettere sul ruolo dell’imprenditoria femminile, sempre più leva strategica di innovazione e cre x.com