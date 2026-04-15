L'università ha conferito un dottorato di ricerca honoris causa a Federico Vecchioni, presidente esecutivo di un importante gruppo agroindustriale quotato in borsa. La cerimonia si è svolta recentemente, riconoscendo il contributo di Vecchioni negli studi mediterranei, con specializzazione in storia, diritto ed economia. La laurea honoris causa è stata assegnata durante un evento accademico ufficiale.

Il dott. Federico Vecchioni, presidente esecutivo di BF SpA, il più importante gruppo agroindustriale italiano quotato in borsa, ha ricevuto il Dottorato di Ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics dall'Università LUMSA, in occasione della cerimonia ufficiale che si è tenuta oggi presso la sala Giubileo dell'Ateneo a Roma. Il conferimento è stato approvato dal Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Comunicazione dell'Università LUMSA, con successiva delibera del Senato Accademico, in quanto la figura di Federico Vecchioni rappresenta un punto di riferimento di rilievo nel panorama dell'economia agroalimentare italiana e mediterranea, per la capacità di coniugare visione strategica, innovazione tecnologica e attenzione ai profili di sostenibilità economica, sociale e ambientale.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Università LUMSA, Federico Vecchioni riceve il Dottorato di Ricerca honoris causa in Mediterranean Studies. History Law & Economics

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