Il Teatro d’Europa presenta La Stagione dell’Amore tra radici innovazione e progetti itineranti

L’appuntamento ufficiale per la stampa e il pubblico è fissato per il 14 maggio alle ore 18:00 per la presentazione ufficiale del cartellone 20262027 e del progetto territoriale "Storie di Terra e di Pietra" Un ritorno all'essenza, un rito che si rinnova tra le mura del teatro e i vicoli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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