Il Teatro Delle Arti presenta la seconda stagione di Versus

Il Teatro delle Arti di Salerno annuncia l'inizio della seconda stagione di “Versus”, un ciclo di spettacoli e incontri previsti per i prossimi mesi. La programmazione include diverse rappresentazioni teatrali e eventi culturali, con date già confermate e altri ancora da definire. La stagione si inserisce nel calendario culturale della città, offrendo una serie di appuntamenti dedicati al teatro e alle arti performative.

Tempo di lettura: 2 minuti Il sipario del Teatro delle Arti di Salerno si prepara a sollevarsi su una nuova ed entusiasmante sfida culturale “Versus”, rassegna giunto con entusiasmo al suo secondo anno di vita, consolidando un progetto nato dall’unione e dalla fusione di due grandi eccellenze del territorio: GV Eventi, che cura magistralmente l’aspetto legato alla comicità, e la Compagnia dell’Arte, dedicata alla trasposizione teatrale di titoli celebri tratti dal grande cinema. Questa sinergia vincente permette al Teatro delle Arti di Salerno di offrire una stagione 20262027 ricca e variegata, che si articola in cinque appuntamenti imperdibili pensati per mescolare sapientemente il fascino della celluloide con la travolgente energia della risata.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Il Teatro Delle Arti presenta la seconda stagione di “Versus” NICOLE SCOPRE CHE SARA È INCINTA! VIENE TRADITA DAL SUO FIDANZATO! Notizie correlate Leggi anche: “La Salita”: Massimiliano Gallo presenta il suo debutto alla regia cinematografica al Teatro delle Arti Leggi anche: Puccini visionario, tra musica e immagine: il Politecnico delle Arti di Bergamo presenta il convegno internazionale sul teatro musicale Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Segreti e sfogliatelle: al Teatro delle Arti di Salerno va in scena Poveri Ciechi; Al Teatro delle Arti una serata alla memoria di Lanciotto Ballerini, partigiano italiano e simbolo della Resistenza toscana.; Comunità in ascolto, il 6 maggio al Teatro delle Arti l'evento in collaborazione con Emergency; 'Che Comico', sabato 25 aprile ultimo spettacolo al Delle Arti. Comunità in ascolto, il 6 maggio al Teatro delle Arti l’evento in collaborazione con EmergencyLASTRA A SIGNA - Il Comune di Lastra a Signa, nell'ambito della campagna Ripudia, a cui ha aderito lo scorso luglio, organizza una serata dove sarà ... piananotizie.it Il Teatro delle Arti riparte. Groppo in gola per PedullàL’estate è agli sgoccioli, la stagione teatrale ormai alle porte, ma la comunità di Lastra a Signa (e non solo) è ancora col fiato sospeso per il direttore della Compagnia Teatro Popolare d’Arte e del ... lanazione.it 1.1K views · 21 reactions | 15 novembre ore 21 Teatro delle Arti di Salerno. Mettere in scena la realtà è una sfida non semplice. Lo sa bene Vincenzo Borrelli che, partendo da un’idea di Antonio Mocciola, dirige La cella zero, la storia vera di Pietro Ioia, ex dete - facebook.com facebook