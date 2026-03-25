Ricorsi contro il semestre filtro di medicina respinti dal Tar giudici si schierano col ministero sul sistema

Il Tar ha respinto i ricorsi presentati dagli studenti di Medicina contro l'introduzione del semestre filtro. I giudici hanno confermato la legittimità del sistema deciso dal ministero, ritenendo che le norme siano conformi alla normativa vigente. La decisione chiude così la questione giudiziaria, mantenendo inalterata la modalità di selezione prevista per l'accesso al corso di laurea.

Nessuno stravolgimento dell’ultima ora per il nuovo sistema di accesso alle facoltà di Medicina: il Tar del Lazio ha confermato la validità dell’impianto attuale, respingendo i ricorsi. La decisione dei giudici amministrativi blinda la riforma, lasciando fuori dalle aule universitarie migliaia di aspiranti medici che avevano impugnato le procedure. Il Tar respinge i ricorsi sul semestre filtro Gli effetti della decisione su Medicina Verso il consolidamento del sistema dei ricorsi Il Tar respinge i ricorsi sul semestre filtro Il tribunale amministrativo ha depositato le ordinanze con cui nega la tutela cautelare ai candidati esclusi, confermando la legittimità del meccanismo di selezione basato sugli esami del primo semestre. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Ricorsi contro il semestre filtro di medicina respinti dal Tar, giudici si schierano col ministero sul sistema Articoli correlati Medicina: respinti i ricorsi degli studenti sul semestre filtro. Per i giudici del Tar è legittimoIl debutto del nuovo sistema di accesso a Medicina esce indenne dal primo grande scoglio giudiziario. Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtroIl Tar del Lazio ‘boccia’ i ricorsi contro il semestre filtro per l’accesso alla Facoltà di Medicina. Tutti gli aggiornamenti su Ricorsi contro il semestre filtro di... Test Medicina, Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtroStudenti alle prese con il test di ammissione alla facoltà di Medicina. (Foto: archivio ... msn.com Università, il Tar del Lazio boccia i ricorsi contro il semestre filtro per MedicinaLa denuncia di violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e priva di argomentazioni concrete ... tgcom24.mediaset.it