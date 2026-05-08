Il Suono che Unisce | laboratorio musicale inclusivo per bambini scopri come partecipare!

È stato annunciato un laboratorio musicale inclusivo rivolto ai bambini, intitolato “Il Suono che Unisce”. L’iniziativa mira a coinvolgere i più piccoli attraverso attività musicali pensate per favorire l’integrazione e la partecipazione di tutti. Sono state fornite informazioni su come iscriversi e partecipare all’evento, che si svolgerà in una location dedicata. La proposta si propone di offrire un’esperienza musicale accessibile a bambini di diverse abilità.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. La musica ha il potere di unire e creare connessioni significative. È con questo spirito che nasce “Il Suono che Unisce”, un progetto innovativo promosso dall’associazione Il sogno del piccolo principe, dedicato alla memoria di Valeria Torello. Questo laboratorio è progettato per accompagnare i bambini in un viaggio educativo ed emozionale, dove il linguaggio universale delle note diventa il mezzo principale di interazione e crescita. Il laboratorio, completamente gratuito, è riservato a 15 bambini di età compresa tra i 7 e i 10 anni e avrà inizio il 9 maggio, proseguendo fino al 4 luglio.🔗 Leggi su Napolipiu.com

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