Un nuovo progetto musicale intitolato “Credimi” si presenta come una narrazione che combina semplicità e intensità. La canzone descrive un momento fugace, un attimo sospeso in cui un semplice sguardo può modificare tutto ciò che si credeva saldo. La musica si concentra su questa idea, cercando di trasmettere l’emozione di un cambiamento improvviso e sottile, che può capitare in qualsiasi situazione.

“C’è un momento, spesso impercettibile, in cui tutto cambia. Un istante sospeso, quasi fuori dal tempo, in cui uno sguardo basta a riscrivere ogni certezza. È proprio lì che nasce “Credimi”, il nuovo brano di Giovanni Perino, una canzone che cattura la magia fragile e potentissima del colpo di fulmine. Cantautore di Ittiri, in provincia di Sassari, Perino costruisce la sua identità artistica su una base solida: il pianoforte, studiato al conservatorio e trasformato in uno strumento vivo, capace di tradurre emozioni in suono. La sua scrittura si muove tra rigore e istinto, dando vita a brani essenziali, mai ridondanti, dove ogni parola trova il suo spazio naturale.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

© Atomheartmagazine.com - “Credimi”: una narrazione musicale che unisce semplicità e intensità

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