Basket inclusivo | il torneo che unisce ragazzi e sport nel Maceratese

Lunedì 13 aprile 2026, presso l'Auditorium Officina delle Idee di Montegranaro, si è tenuta la presentazione della terza edizione di Assist all’inclusione, un torneo di basket dedicato a ragazzi con sindrome di Down e ai loro compagni senza disabilità. L’evento coinvolge atleti di diverse età e mira a promuovere l’integrazione attraverso lo sport, coinvolgendo il territorio del Maceratese.

L’Auditorium Officina delle Idee di Montegranaro ha ospitato lunedì 13 aprile 2026 la presentazione della terza edizione di Assist all’inclusione, il torneo di basket che vede protagonisti ragazzi con sindrome di Down e compagni normodotati. L’iniziativa, che punta a trasformare lo sport in un volano di integrazione sociale attraverso squadre miste, vedrà impegnate sei società Under 13 in un percorso che si concluderà il 27 giugno presso il Campo Rossini di Montecosaro Scalo. Il tessuto sportivo del Maceratese e del Fermano unito per una causa comune. La forza di questo progetto risiede nella capacità di mobilitare diverse realtà sportive del territorio, creando una rete che va oltre i confini dei singoli comuni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basket inclusivo: il torneo che unisce ragazzi e sport nel Maceratese Arriva a Genova “Sport Senza Confini”, il progetto di sport inclusivo per bambini e ragazzi con disabilitàSabato 11 e domenica 12 aprile sbarca a Genova il progetto “Sport Senza Confini”, percorso itinerante rivolto ai giovani atleti under 14 con... 10 ragazzi autistici alla Roma-Ostia 2026: è un momento storico per lo sport inclusivoRoma – Il Progetto Filippide sarà al via della 51ª edizione della Roma Ostia Half Marathon, in programma il prossimo 1 marzo, con una partecipazione...