I residenti di un edificio in Piazza Navona si oppongono all’installazione di una targa dedicata a Marco Pannella. La decisione di posizionarla ha suscitato reazioni contrastanti tra chi sostiene di voler ricordare la figura pubblica e chi invece preferisce mantenere il silenzio su questa scelta. Tra i sostenitori noti ci sono alcuni personaggi famosi, mentre le ragioni dei residenti rimangono legate alle loro opinioni sulla memoria dell’ex leader politico.

? Cosa scoprirai Chi sono i personaggi famosi che sostengono la targa a Piazza Navona?. Perché i residenti del palazzo si oppongono alla memoria di Pannella?. Come intende il Campidoglio aggirare il veto dei condomini di Piazza Navona?. Dove verrà intitolata la nuova via dedicata al leader radicale?.? In Breve Rutelli e Parachini raccolgono firme con il sostegno di Feltri, Bertinotti, Fini e Vasco Rossi.. Il Campidoglio cerca edifici alternativi vicino a Piazza Navona per aggirare il no dei condomini.. Il Comune approva l'intitolazione di una via nel quartiere Rebibbia del IV municipio.. La proposta toponomastica nasce da una mozione di Erica Battaglia approvata con 29 voti favorevoli.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Pannella, il nodo della targa: i residenti dicono no a Piazza Navona

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