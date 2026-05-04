Il direttore sportivo del Verona ha espresso forti critiche nei confronti della Juventus dopo la partita. Tuttavia, i dati ufficiali della gara mostrano chiaramente che i bianconeri hanno dominato in termini di possesso palla, occasioni da gol e tiri in porta. La partita si è conclusa con un risultato che conferma la superiorità della squadra torinese, contraddicendo le affermazioni del dirigente del Verona.

di Francesco Spagnolo Sogliano contro la Juve, le polemiche del ds del Verona sono state immediatamente smentite dai numeri dei bianconeri durante il match. L’ultima sfida di campionato ha lasciato in dote alla Juventus una serie di interrogativi e statistiche che raccontano una partita dominata sul piano del gioco, ma non concretizzata nel risultato finale. Al centro delle polemiche post-gara e delle analisi tattiche è finita la polemica di Sogliano contro i bianconeri, ma i dati dicono altro. I dati statistici emersi dal campo parlano chiaro e descrivono un assedio bianconero quasi totale. La Juventus ha prodotto un volume di gioco impressionante, chiudendo il match con ben 29 tiri totali.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sogliano contro la Juve, il ds del Verona ha duramente criticato i bianconeri. Ma i dati della partita lo smentiscono clamorosamente

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