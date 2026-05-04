Di fronte alle dichiarazioni di un rappresentante iraniano che afferma di aver preso il pieno controllo dello Stretto di Hormuz, le autorità statunitensi negano questa affermazione e sostengono di mantenere il controllo della zona. Recentemente, Teheran ha riferito di aver lanciato missili contro una nave da guerra americana, notizia che gli Stati Uniti hanno successivamente smentito. La situazione tra le parti rimane tesa e di difficile interpretazione.

«Stiamo aprendo lo Stretto di Hormuz e Lo controlliamo completamente. Gli iraniani non hanno il controllo». Lo ha affermato il segretario al Tesoro americano, Scott Bessent, in un’intervista a Fox News. «Ora sarebbe un buon momento - ha aggiunto - per i partner internazionali per farsi avanti ed esercitare pressione sull'Iran». «Vediamo se la Cina si farà avanti con la diplomazia, se riuscirà a convincere gli iraniani ad aprire lo Stretto», ha precisato. A chi gli chiedeva se l'Iran potesse complicare il viaggio di Donald Trump a Pechino, Bessent ha risposto: «Sarà l’occasione per il presidente Trump e Xi Jinping di scambiarsi il loro punto di vista di persona».🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Bessent: «Abbiamo il controllo di Hormuz, lo stiamo aprendo». Teheran: missili contro una nave da guerra americana, ma gli Usa smentiscono

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