Università e carcere al CNEL la prima giornata nazionale sulla ricerca per l' articolo 27 della Costituzione

La ricerca universitaria si è riunita al CNEL per la prima giornata nazionale dedicata all’articolo 27 della Costituzione, che riguarda la tutela dei diritti in ambito penale. L’evento ha visto la partecipazione di rappresentanti accademici e istituzionali, con approfondimenti su temi legati alla giustizia e alla riabilitazione. Nessun intervento ha anticipato decisioni o conclusioni definitive.

La ricerca universitaria si è riunita al CNEL nel segno dell’articolo 27 della Costituzione. Qui si è svolta la prima Giornata nazionale della ricerca scientifica dedicata al principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, che ha visto la partecipazione di studiosi provenienti da numerosi atenei italiani insieme a rappresentanti delle istituzioni impegnate nel sistema dell’esecuzione penale e nei percorsi di reinserimento. Ad aprire i lavori è stato il segretario generale del CNEL Massimiliano Monnanni, che ha moderato il primo ciclo di interventi istituzionali. Tra i presenti anche il Garante delle persone private della libertà personale Stefano Anastasia, da anni impegnato nel sostenere le iniziative che coinvolgono le università del Lazio nei percorsi di studio in carcere. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Università e carcere, al CNEL la prima giornata nazionale sulla ricerca per l'articolo 27 della Costituzione Dal carcere al museo: al Muse parte il progetto “Articolo 27” che trasforma la pena in opportunitàQuattro detenuti già al lavoro, entro l’anno saranno dieci: formazione, responsabilità e nuove competenze per costruire un vero reinserimento Il... Museo delle Scienze e carcere: “Articolo 27”, un percorso di reinserimento sociale attraverso lavoro e formazione.Il Museo delle Scienze di Trento apre un varco inedito, trasformando le sbarre di un carcere in un’opportunità di reinserimento sociale attraverso il... Contenuti utili per approfondire Università e carcere al CNEL la prima.... Temi più discussi: Università e carcere. Prima giornata nazionale della ricerca scientifica in favore dell’art. 27 della Costituzione; Prima Giornata Nazionale della Ricerca Universitaria per la funzione riabilitativa della pena; Al Cnel incontro di studio su università e carcere; ‘Si sostiene…in carcere’, il progetto che emancipa le donne detenute. Al Cnel incontro di studio su università e carcereIl 5 marzo dalle 9:30, presso la Plenaria Marco Biagi del CNEL, si svolge il convegno Università e carcere. Prima Giornata Nazionale della Ricerca Universitaria in favore dell'art.27 della Costituzio ... ansa.it Università e carcere. Prima giornata nazionale della ricerca scientifica in favore dell’art. 27 della CostituzioneIl 5 marzo presso il CNEL a Roma si svolgerà il convegno Università e carcere. Prima Giornata Nazionale della Ricerca Universitaria in ... stream24.ilsole24ore.com Oggi con gli studenti dell’Università della Calabria per spiegare le ragioni della riforma della giustizia. Separazione delle carriere, sorteggio dei componenti dei Csm e Alta corte disciplinare per garantire agli italiani un processo davvero giusto, liberare i magis - facebook.com facebook Inaugurato il 43mo anno accademico dell'Università di Verona. "Cambiamo verso" è il titolo della giornata e la promessa della nuova rettrice Chiara Leardini. x.com