Trump spiazza la premier giapponese Takaichi | Perché non ho avvisato gli alleati dell’attacco? Anche voi a Pearl Harbor…

Il presidente ha rivolto delle parole alla premier giapponese, chiedendo perché non abbia avvisato gli alleati dell’attacco, citando Pearl Harbor. Ha aggiunto che il Giappone è più abile nelle sorprese rispetto agli Stati Uniti e ha usato un confronto diretto tra le due nazioni. Le dichiarazioni sono state fatte in un contesto di confronto pubblico tra i due leader.

“Chi sa meglio di sorprese del Giappone? Perché non mi avete detto di Pearl Harbor? Voi credete nelle sorprese molto più di noi “. Così Donald Trump, rispondendo alla domanda di un giornalista giapponese sul fatto che Washington non abbia avvisato gli alleati dell’imminente attacco all’Iran, non esita a scherzare, con al fianco Sanae Takaichi, sull’attacco giapponese del 7 dicembre 1941 in cui furono uccisi 2400 americani e spinse gli Stati Uniti ad entrare nella Seconda Guerra Mondiale. Takaichi, alleata di ferro del tycoon, non ha nascosto un certo disagio di fronte alla battuta con cui Trump ha toccato un tasto che tradizionalmente i presidente americani hanno evitato nel celebrare l’attuale alleanza con Tokio. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Trump spiazza la premier giapponese Takaichi: “Perché non ho avvisato gli alleati dell’attacco? Anche voi a Pearl Harbor…” Articoli correlati Mano sul cuore per la premier Takaichi durante esecuzione inno giapponese(Agenzia Vista) Tokyo, 16 gennaio 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Tokyo incontra la premier giapponese Takaichi al Kantei, sede... La premier giapponese Sanae Takaichi indice le elezioni anticipate l’8 febbraioIl 19 gennaio la premier giapponese Sanae Takaichi ha annunciato che scioglierà la camera bassa del parlamento e indirà le elezioni legislative... Trump a nuova premier giapponese Takaichi: Alleati di alto livello Approfondimenti e contenuti su Pearl Harbor Trump, la battuta gela la premier giapponese: Attacco Iran come Pearl Harbor(Adnkronos) - Donald Trump 'regala' una battuta che fa calare il gelo alla Casa Bianca durante l'incontro con la premier del Giappone, Sanae Takaichi. Perché non abbiamo avvisato gli alleati sull'att ... cn24tv.it Trump scherza su Pearl Harbor con la premier giapponese Takaichi per spiegare l'attacco in IranChi conosce meglio le sorprese del Giappone?: la risposta del presidente Usa sull’attacco in Iran, momento di imbarazzo nello Studio Ovale Donald Trump non ha resistito a fare una battuta su Pearl ... rainews.it