Il cinema fa bene alla salute aumentano le visite alla prostata | Boom dopo il film di Checco Zalone

Il film di Checco Zalone ha spinto molte persone a prenotare controlli alla prostata, causando un aumento delle visite mediche. A Rimini, le cliniche registrano un picco di appuntamenti nei giorni successivi alla proiezione del film, con molti uomini che si sono sentiti stimolati a fare prevenzione. La pellicola ha portato più attenzione alla salute maschile, spingendo tante persone a muoversi verso le strutture sanitarie.

Rimini, 18 febbraio 2026 – Dalle sale cinematografiche alle corsie degli ospedali: all’ effetto Zalone non è estraneo neanche l’Infermi. Dopo aver stracciato ogni record d’incassi al botteghino e aver ’monopolizzato’ le sale italiane per oltre un mese, l’onda lunga del fenomeno che è stato ed è il film Buen Camino ha ormai travalicato i confini del grande schermo, influenzando anche la sfera della salute personale. Come? Un pizzico di sana inventiva, ritmo spagnoleggiante nelle note del singolo ’Prostata Enflamada’ e la sana ironia che innerva la comicità distintiva di Checco Zalone (in questo caso nei panni del cantante Joaquin Cortison) e il gioco è fatto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

