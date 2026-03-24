Skin scent | quando il profumo fa bene alla pelle

Da amica.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il confine tra profumeria e skincare si fa sempre più sottile. Nascono così gli skin scent o skin perfume: fragranze ibride che non si limitano a profumare ma trattano anche la pelle con attivi mirati. Si tratta di una nuova generazione di profumi multifunzione, che risponde al desiderio contemporaneo di una beauty routine sempre più sensoriale, oltre che funzionale. Skin scent: cosa sono. Questi profumi skin-friendly contengono, infatti, ingredienti tipici della cura della pelle, come acido ialuronico per l’idratazione, niacinamide per uniformare l’incarnato o estratti botanici lenitivi. Il risultato? Jus che profumano la pelle con la loro fragranza mentre, al tempo stesso, lavorano in profondità per migliorarne l’aspetto. 🔗 Leggi su Amica.it

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