Il Sassuolo sul New York Times | È un modello per ripartire

Il Sassuolo, dopo aver ottenuto la salvezza da neopromossa con largo anticipo, ha vinto partite contro squadre di alto livello come Como e Milan. Questi risultati hanno attirato l’attenzione dei media internazionali, tra cui il New York Times, che ha definito il club un esempio da seguire. La squadra si è distinta quest’anno per le vittorie e la capacità di affrontare avversari di livello superiore.

di Stefano Fogliani SASSUOLO Conquistando la salvezza, da neopromossa, con largo anticipo, e battendo diverse big – le ultime Como e Milan – il Sassuolo si è già preso il titolo di ‘squadre rivelazione’. E si è preso anche, attraverso un’intervista all’ad e dg neroverde Giovanni Carnevali, la ribalta del ‘New York Times’ che alla favola neroverde – che favola non è da un po’– ha dedicato un approfondimento. ‘Con il calcio italiano in crisi, il Sassuolo offre un modello su come rimettere le cose a posto’, il titolo del reportage di James Horncastle che sdogana oltreoceano la ‘provincia felix’ del pallone, di cui il Sassuolo griffato Mapei è simbolo da diversi anni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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Il Sassuolo sul New York Times: È un modello per ripartireIl cammino dei neroverdi di Grosso viene osservato anche oltreoceano. Carnevali: Non abbiamo mai cambiato il modo di lavorare. Sconfitte? Reggiani. . sport.quotidiano.net

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