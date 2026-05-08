Il Sassuolo sul New York Times | È un modello per ripartire

Da sport.quotidiano.net 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Sassuolo, dopo aver ottenuto la salvezza da neopromossa con largo anticipo, ha vinto partite contro squadre di alto livello come Como e Milan. Questi risultati hanno attirato l’attenzione dei media internazionali, tra cui il New York Times, che ha definito il club un esempio da seguire. La squadra si è distinta quest’anno per le vittorie e la capacità di affrontare avversari di livello superiore.

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di Stefano Fogliani SASSUOLO Conquistando la salvezza, da neopromossa, con largo anticipo, e battendo diverse big – le ultime Como e Milan – il Sassuolo si è già preso il titolo di ‘squadre rivelazione’. E si è preso anche, attraverso un’intervista all’ad e dg neroverde Giovanni Carnevali, la ribalta del ‘New York Times’ che alla favola neroverde – che favola non è da un po’– ha dedicato un approfondimento. ‘Con il calcio italiano in crisi, il Sassuolo offre un modello su come rimettere le cose a posto’, il titolo del reportage di James Horncastle che sdogana oltreoceano la ‘provincia felix’ del pallone, di cui il Sassuolo griffato Mapei è simbolo da diversi anni.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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