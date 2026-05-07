Il quotidiano statunitense ha evidenziato come il successo del Sassuolo, una cittadina di circa 40.000 abitanti, possa rappresentare un esempio per il calcio italiano. La squadra ha recentemente sconfitto il Milan con un risultato di 2-0, grazie anche alla prestazione di un attaccante che ha segnato come in passato. Lo stadio locale, con una capienza di circa 4.000 posti, ha visto una presenza significativa durante la partita.

Sassuolo ha 40.000 abitanti. Ha uno stadio che, quando Allegri ci allenava, conteneva 4.000 persone. E domenica ha battuto il Milan 2-0, con Domenico Berardi che ha segnato come se fosse ancora il 2014 e lui avesse vent’anni. The Athletic ha colto la palla al balzo, si può dire, per analizzare il “fenomeno” Sassuolo e provare a spiegarlo ai lettori del New York Times. Perché, scrivono, “ in un momento in cui i commentatori calcistici italiani propongono di smantellare l’intero sistema del calcio italiano, il Sassuolo ci ricorda che non tutto è perduto. Al contrario, qui si può costruire qualcosa di molto valido. Questo club possiede tutto ciò che manca alle altre squadre italiane: uno stadio di proprietà, un nuovo centro di allenamento e una grande attenzione allo sviluppo della prossima generazione di calciatori e allenatori italiani”.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Se il calcio italiano vuole rinascere deve seguire il “modello Sassuolo”, dice il New York Times

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