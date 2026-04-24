Carlos Alcaraz ha annunciato di non prender parte agli Internazionali di Roma e al prossimo torneo di Roland Garros. La decisione è stata comunicata dal giocatore stesso attraverso i suoi canali ufficiali, spiegando che preferisce agire con cautela e non forzare il ritorno in campo in questo momento. La sua assenza si aggiunge a quella di altri atleti che hanno scelto di prendersi ulteriori settimane di riposo o di recupero.

Carlos Alcaraz non parteciperà agli Internazionali di Roma e al prossimo Roland Garros. Lo spagnolo è reduce da un infortunio al polso e aveva annunciato il forfait anche per il Masters 1000 di Madrid, a cui invece sta partecipando Jannik Sinner; l’altoatesino ora ha la possibilità di allungare in classifica dopo essersi già ripreso la vetta del ranking Atp. L’annuncio di Alcaraz. Il tennista murciano ha scritto su Instagram: “ Alla luce dei risultati degli esami effettuati oggi, abbiamo deciso che la scelta più prudente sia quella di agire con cautela e di non partecipare ai tornei di Roma e del Roland Garros, in attesa di valutare i progressi compiuti per poter decidere quando tornare in campo.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Alcaraz salta Roma e Roland Garros: “È la scelta più prudente agire con cautela”

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