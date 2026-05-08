Il ritorno pubblico col sorriso di Eleonora tra gli applausi dopo Crans-Montana | Spero di tornare presto a lavorare

Dopo mesi di silenzio e riabilitazione, Eleonora Palmieri è tornata a partecipare pubblicamente a un evento nella località di Rimini. Durante il suo intervento, ha ricevuto applausi e ha espresso il desiderio di riprendere presto le attività lavorative. Il suo ritorno pubblico è stato caratterizzato da un sorriso e da parole di speranza, segnando un momento di ripresa dopo il periodo di assenza.

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Rimini, 8 maggio 2026 – Dopo mesi di silenzio e riabilitazione, Eleonora Palmieri torna lentamente alla vita pubblica. La veterinaria 29enne di Cattolica, sopravvissuta al rogo della discoteca Le Constellation di Crans Montana durante la notte di Capodanno, ha scelto di ripartire dalla sua più grande passione: gli animali. Giovedì sera, nella sala del consiglio comunale di San Giovanni in Marignano, Eleonora ha tenuto un incontro dedicato alle tecniche di primo soccorso per cani e gatti. Un appuntamento semplice, nato per condividere conoscenze utili ai proprietari di animali domestici, ma che si è trasformato inevitabilmente anche in qualcosa di più: il simbolo di un ritorno, ancora fragile ma deciso, alla quotidianità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il ritorno pubblico col sorriso di Eleonora (tra gli applausi) dopo Crans-Montana: “Spero di tornare presto a lavorare” Notizie correlate Sofia, il ritorno a casa dopo l’incubo di Crans Montana: la normalità dopo 62 giorniLa sedicenne coinvolta nel rogo di Crans Montana lascia il Centro Grandi Ustionati: “Rivedere il sole e sentire l’aria sul viso è stato emozionante”. Crans-Montana, il racconto di Eleonora sopravvissuta all'incendio: "Sono stata spinta dentro, porta bloccata"Eleonora è una delle ragazze italiane sopravvissute alla strage di Capodanno all’interno del locale di Crans-Montana. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Crans-Montana, il ritorno a scuola di Sofia (in Dad) dopo le ustioni: Ricomincio pian piano a vivere. Studierò di più le lingue, in ambulanza sarebbero servite; Crans-Montana, i pubblici ministeri di Roma attendono i risultati finali delle autopsie; Lorenzo sopravvive alla tragedia di Crans Montana e lascia Niguarda, Bertolaso esalta il suo coraggio. Il ritorno pubblico col sorriso di Eleonora (tra gli applausi) dopo Crans-Montana: Spero di tornare presto a lavorareLa 29enne di Cattolica, sopravvissuta al rogo di Capodanno, ha tenuto un incontro dedicato alle tecniche di primo soccorso per cani e gatti al consiglio comunale di San Giovanni Marignano (Rimini). La ... ilrestodelcarlino.it Tahirys Dos Santos dopo l’inferno di Crans Montana è pronto al su primo contratto: firmerà col MetzA quasi quattro mesi dal terribile incendio del Crans-Montana, cui è sopravvissuto riportando gravi ustioni, il 19enne Tahirys Dos Santos ora firmerà il suo primo contratto da professionista con l’FC ... fanpage.it Chiedendo un risarcimento di almeno 300'000 euro per i costi sostenuti nei soccorsi, la Repubblica italiana ha richiesto di costituirsi parte civile nel procedimento penale per l'incendio di Capodanno a Crans-Montana. facebook