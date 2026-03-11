Eleonora, una delle poche sopravvissute all’incendio di Crans-Montana, ha raccontato di essere stata spinta dentro il locale e di aver trovato la porta bloccata. La donna si trovava nel locale insieme ad amici e al fidanzato quando l’incendio è divampato. Ha descritto come, nel tentativo di uscire, si sia trovata intrappolata senza poter uscire immediatamente.

Eleonora è una delle ragazze italiane sopravvissute alla strage di Capodanno all’interno del locale di Crans-Montana. La giovane ha descritto “l’inferno” vissuto a causa dell’incendio. “Sono stata spinta dentro, la porta era bloccata”, ha raccontato a Storie Italiane. Il racconto di Eleonora Intervistata all’interno del programma Storie Italiane, Eleonora ha ricordato come, prima della tragedia, avesse fatto una bellissima cena con il fidanzato e degli amici. “Era la prima volta che festeggiavo il Capodanno in montagna ed era tutto speciale, era la mia prima volta in Svizzera”, ha detto la ragazza. Una delle porte d’uscita del locale... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Crans-Montana, il racconto di Eleonora sopravvissuta all'incendio: "Sono stata spinta dentro, porta bloccata"

