Dopo 62 giorni al Centro Grandi Ustionati, la sedicenne coinvolta nel rogo di Crans Montana è tornata a casa. La ragazza ha commentato che rivedere il sole e sentire l’aria sul viso sono stati momenti molto emozionanti. Ora lascia la struttura, pronta a riprendere la sua vita quotidiana dopo l’incidente.

La sedicenne coinvolta nel rogo di Crans Montana lascia il Centro Grandi Ustionati: “Rivedere il sole e sentire l’aria sul viso è stato emozionante”. Sei i feriti ancora ricoverati Dopo sessantadue giorni di ricovero, tra l’ospedale di Losanna e il Centro Grandi Ustionati del Niguarda di Milano, Sofia è finalmente tornata a casa. La sedicenne, una dei quattro studenti del liceo Virgilio rimasti gravemente feriti nel rogo di Crans Montana, è la prima a essere dimessa. Ad accoglierla, mercoledì pomeriggio, i genitori Gennaro e Filomena e i fratelli Mattia e Alice, oltre a un intero quartiere che nelle ultime settimane non ha mai smesso di aspettarla. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Sofia, il ritorno a casa dopo l’incubo di Crans Montana: la normalità dopo 62 giorni

Crans-Montana, il ritorno a casa di Sofia: «L’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sulla pelle, l’aria sul viso»Ad aspettarla a trovato lo striscione degli amici dell'oratorio: «Ci sei mancata».

Leggi anche: Chi è Sofia Prosperi, la più giovane tra gli italiani dispersi dopo il rogo di Crans-Montana

Altri aggiornamenti su Crans Montana.

Temi più discussi: Crans-Montana, il ritorno a casa di Sofia: L’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sulla pelle, l’aria sul viso; Crans-Montana, a Milano il primo giorno a casa di Sofia: La luce del sole, un hamburger. Che emozione il ritorno alla normalità; Crans-Montana, i sopravvissuti hanno seguito insieme l’omaggio di Achille Lauro; Crans-Montana, i sopravvissuti hanno seguito insieme l’omaggio di Achille Lauro a Sanremo.

Crans-Montana, il ritorno a casa di Sofia: «L’emozione di rivedere la luce del sole e sentire il calore sulla pelle, l’aria sul viso»Dopo oltre 60 giorni di degenza la 16enne è potuta tornare a casa. Ogni due giorni deve rientrare al Niguarda per le medicazioni. Sono sei i ragazzi ancora ricoverati dopo la strage di Capodanno ... vanityfair.it

Sofia Goggia torna a Crans Montana e racconta la rinascita dopo il buio dell’infortunioRitorno a casa per Sofia, prima dimessa dopo il rogo di Crans-Montana La studentessa liceale Sofia, ferita gravemente nel rogo di Capodanno a Crans-Mo ... assodigitale.it

Milano intitolerà un giardino a Chiara e Achille, vittime della strage di Capodanno a Crans-Montana. Il Consiglio comunale ha approvato la proposta della Lega Milano ricorderà le due giovani vittime, i milanesi Chiara Costanzo e Achille Barosi, con l'intitolazio - facebook.com facebook

Elsa dopo Crans-Montana, la 15enne biellese al Cto di Torino. Il direttore: «Ha sorriso, e la mamma ora è felice: sarà in camera con lei» x.com