Adriano Panatta, ex campione di tennis, ha commentato di non aver ricevuto alcun invito per un evento a Roma, che si terrà tra due settimane, mentre ha confermato di aver ricevuto quello per Parigi. Ha aggiunto che a Roma si potrebbe ancora cambiare idea e che, se vogliono, possono fare come preferiscono. Panatta è stato l’ultimo italiano a vincere gli Internazionali di tennis, nel 1976, esattamente 50 anni fa.

” A Roma mancano due settimane, magari ci ripensano: facciano come gli pare “. L’amarezza traspare chiaramente dalle parole di Adriano Panatta: l’ex campione di tennis è stato l’ultimo italiano a vincere gli Internazionali, esattamente 50 anni fa, il 30 maggio 1976, in finale contro Guillermo Vilas. Dopo mezzo secolo, Jannik Sinner tra poche settimane potrebbe interrompere questo infinito digiuno. E Panatta, intervistato da Repubblica, racconta di non essere stato invitato al Foro Italico, né per assistere a qualche match né tantomeno per una eventuale celebrazione di quel successo storico. “Io non ho ricevuto nessun invito. Però mi è arrivato quello di Parigi, come sempre: lo fanno con i campioni del Roland Garros e i francesi della Davis”, dice Panatta, al solito ironicamente provocatorio.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Panatta: “A Roma mancano due settimane, io non ho ricevuto nessun invito. Però mi è arrivato quello di Parigi”

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