Adriano Panatta ha segnalato un aumento degli infortuni nel tennis durante una trasmissione su Rai 2. Ha evidenziato come i ritmi intensi delle competizioni possano mettere a rischio la condizione fisica degli atleti. Secondo quanto dichiarato, il numero di infortuni è cresciuto negli ultimi mesi, suscitando preoccupazione tra gli addetti ai lavori. La questione riguarda sia i giocatori professionisti che quelli amatoriali.

? Cosa sapere Adriano Panatta denuncia l'aumento degli infortuni nel tennis durante la trasmissione Rai 2.. L'assenza di Alcaraz dal Roland Garros evidenzia i rischi del calendario attuale.. Lunedì 27 aprile 2026, Adriano Panatta lancia un grido d’allarme dagli studi della Nuova DS su Rai 2 HD, denunciando come l’intensità fisica del tennis moderno stia portando i protagonisti a subire infortuni con una frequenza allarmante. Il veterano del circuito, che ha vissuto l’evoluzione dello sport, osserva una dinamica pericolosa: il sistema attuale spinge gli atleti verso limiti fisiologici estremi. Il caso più eclatante riguarda lo spagnolo Alcaraz, la cui assenza è prevista fino al Queen’s Club, saltando così la sfida sulla terra battuta di Parigi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tennis, l’allarme di Panatta: ritmi folli e corpi a rischio

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