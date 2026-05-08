Amministrative Gb disfatta per Starmer | Risultati amari Farage vola Labour in crisi
Nelle recenti elezioni amministrative nel Regno Unito, il Partito laburista guidato dal premier Keir Starmer ha subito una pesante sconfitta, definita da alcuni come una “disfatta”. La tornata elettorale, considerata un banco di prova importante per la situazione politica nazionale, ha visto anche la crescita di Farage, leader di un partito di estrema destra. La crisi del Labour si manifesta in modo evidente in questo risultato.
(Adnkronos) – Batosta annunciata per il Partito laburista del premier britannico Keir Starmer nelle elezioni amministrative nel Regno Unito, tornata elettorale di importanza cruciale per il peso politico a livello nazionale. Con lo spoglio ancora in corso, i risultati parziali confermano infatti una forte avanzata della formazione populista e sovranista Reform Uk di Nigel Farage,. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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