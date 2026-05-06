GB domani le amministrative Ipotesi boom verdi e Farage Starmer rischia

Domani nel Regno Unito si svolgono le elezioni amministrative, con una sfida tra i partiti di centro-destra e i Verdi. La competizione politica si concentra sui voti nelle varie località, mentre il leader del Partito Labour si trova in una posizione di potenziale difficoltà a causa degli esiti attesi. Le urne saranno aperte per diverse ore, e i risultati potrebbero influenzare l’orientamento politico nazionale nei prossimi mesi.