L'artista Peter Uka ha recentemente presentato una mostra che combina elementi del Realismo Pop con riferimenti agli anni Settanta e alla Nigeria. Le sue opere utilizzano un linguaggio figurativo intenso, creando immagini che richiamano memorie e suggestioni di quell'epoca e di quel paese. La mostra propone una riflessione visiva attraverso dettagli curati e colori vivaci, invitando lo spettatore a esplorare i temi della nostalgia e delle radici culturali.

Utilizzare un linguaggio fortemente figurativo consente a un autore di condurre il fruitore all’interno della sua interpretazione di un visibile che diviene un punto di convergenza tra descrizione ed emanazione di tutto quel mondo interiore attraverso il quale può raccontare ciò che le parole non riuscirebbero mai a fare in maniera tanto squisitamente descrittiva. Perché le parole di un artista sono i colori, il disegno, la narrazione di tutto ciò su cui il suo sguardo si posa o su cui la memoria indugia fino a trasferirsi sulla tela ed è solo utilizzando un linguaggio semplice e immediato che può guidare l’osservatore alla scoperta di una storia sempre diversa con cui svela la propria capacità empatica e al contempo la fascinazione che riceve proprio dal mondo che lo circonda.🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Il Realismo Pop di Peter Uka, tra nostalgia degli anni Settanta e ricordi della Nigeria

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