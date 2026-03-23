P er quei Millennials che non hanno avuto Disney Channel da piccoli, dovete fidarvi: Hannah Montana non è stata una semplice serie per adolescenti che non sapevano cosa guardare dopo i compiti. Chi non ha mai, ma proprio mai, desiderato essere una pop star? Brillare, essere popolare, avere successo, ma senza i lati negativi della fama: una doppia vita, quella fatta di scuola, genitori e compiti e poi quella piena di divertimento, palchi, tour e autografi. Con Hannah Montana, Miley Cyrus ha realizzato il sogno nascosto di milioni di millennials che ora devono prepararsi a versare qualche lacrima: un po’ per nostalgia, un po’ per la consapevolezza che il tempo è passato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Tra hit iconiche, ricordi d’infanzia e nostalgia pop Duemila, lo speciale per il 20° anniversario è un regalo per i fan e per la stessa Miley

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