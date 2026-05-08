Il club ha avviato un procedimento disciplinare in seguito al ricovero in ospedale di un giocatore per un trauma cranico. La notizia è stata diffusa poche ore fa e riguarda un episodio che ha coinvolto un calciatore durante una partita ufficiale. Al momento non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze per il giocatore. La situazione è ancora sotto osservazione da parte delle autorità sportive e mediche.

2026-05-07 22:50:00 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals: Il Real Madrid ha aperto un procedimento disciplinare nei confronti di Federico Valverde e Aurelien Tchouameni a seguito di un incidente avvenuto sul campo di allenamento del club. Secondo quanto riferito, l’evento è avvenuto pochi giorni prima dello scontro per il titolo di domenica con il Barcellona,??con il Real che ha confermato che Valverde aveva subito un trauma cranioencefalico, una forma di commozione cerebrale. Valverde in convalescenza a casa. Il club ha detto che il nazionale uruguaiano è stato dimesso dall’ospedale e ora si sta riprendendo a casa dopo che notizie in Spagna affermano che Valverde ha perso brevemente i sensi durante l’incidente.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Il Real Madrid apre un procedimento disciplinare dopo che Valverde è stato ricoverato in ospedale per un trauma cranico

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