Clamorosa rissa nello spogliatoio del Real Madrid | giocatore in ospedale

Nel cuore della stagione, il Real Madrid è stato teatro di una violenta lite tra giocatori nello spogliatoio. L'accesa discussione è sfociata in una rissa che ha portato un calciatore in ospedale per le ferite riportate. La vicenda ha suscitato grande scalpore, con conseguenze ancora da chiarire sul fronte della squadra e delle autorità sportive. La situazione resta sotto osservazione, mentre i membri del club si confrontano sulle prossime mosse da adottare.

Il Real Madrid è piombato in un clima tesissimo proprio nel momento più delicato della stagione. Secondo quanto riportato da Marca, a Valdebebas sarebbe esploso un nuovo caso interno tra Federico Valverde e Aurélien Tchouaméni, protagonisti di uno scontro fisico dopo un primo episodio già avvenuto il 6 maggio. Una frattura pesante nello spogliatoio dei Blancos, già scosso dai risultati e dal rischio concreto di chiudere l’anno senza titoli. La nuova lite, sempre secondo le ricostruzioni arrivate dalla Spagna, sarebbe nata da una mancata stretta di mano prima dell’allenamento. Valverde avrebbe rifiutato il gesto di Tchouaméni e la tensione sarebbe degenerata fino al contatto fisico.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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