Cafu stupisce tutti | Neymar è superiore a Messi e Cristiano Ronaldo

Cafu, ex calciatore di Roma e Milan, è stato recentemente ospite del podcast brasiliano PodPah Tv. Durante l'intervista, ha dichiarato che Neymar è superiore a Messi e Cristiano Ronaldo. Le sue parole hanno attirato molta attenzione e sono state riprese dai media sportivi. La discussione ha suscitato reazioni tra i tifosi e gli esperti di calcio.

Cafu, ex terzino di Roma e Milan, è stato di recente ospite del podcast brasiliano PodPah Tv: la sua opinione sul migliore giocatore del secolo è presto diventata virale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Cafu stupisce tutti: "Neymar è superiore a Messi e Cristiano Ronaldo" Articoli correlati Cafu stupisce tutti: "Il migliore al mondo? Non è Cristiano e neppure Messi"Cafu, ex terzino di Roma e Milan, è stato di recente ospite del podcast brasiliano PodPah Tv: la sua opinione sul migliore giocatore del secolo è... Trump imbarazza Messi alla Casa Bianca: prima parla delle bombe sull’Iran e poi cita Cristiano RonaldoLeo Messi e l'Inter Miami sono stati ospitati da Donald Trump alla Casa Bianca e non sono mancati i momenti surreali, come quando il presidente USA... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Cristiano Ronaldo Cafu su Neymar: Tecnicamente è meglio di Messi e RonaldoChi è più forte tra Lionel Messi e Cristiano Ronaldo? Una domanda che va avanti da più di un decennio, con argomentazioni valide per entrambe le posizioni. Se per molti questi due marziani del pallone ... goal.com Cafu: Neymar più forte di Messi e RonaldoLa Fifa quest’oggi ha inaugurato il suo museo del calcio a Zurigo con lo scopo di celebrare e mostrare al mondo tutto il patrimonio di questo sport. Un’esposizione completa con ogni tipo di oggetto ... gianlucadimarzio.com