Il Psg gioca a rugby l' Arsenal a basket Per voi chi vincerà la Champions?

Da gazzetta.it 8 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In un weekend caratterizzato da incontri sportivi insoliti, il Paris Saint-Germain ha disputato una partita di rugby e l’Arsenal ha giocato a basket. Luis Enrique ha portato in campo delle touche innovative contro il Bayern, mentre l’allenatore dell’Arsenal ha utilizzato tecniche ispirate al pallacanestro per i piazzati. La domanda che si fanno appassionati e addetti ai lavori riguarda quale delle due formazioni possa avere più chance di vincere la Champions League.

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Un dubbio sulla prossima finale di Champions, Psg-Arsenal, a Budapest: si giocherà con un pallone ovale o uno a spicchi? Sì, perché Luis Enrique ama ispirarsi al rugby, mentre Mikel Arteta ha preso esempio dal basket. Ricordate l’ultima finale? Al fischio d’inizio, Vitinha calciò la palla fuori, accanto a una delle bandierine vicine a Sommer. Non era un errore, ma una touche rugbistica, il segnale d’assalto degli apache. Infatti, i francesi si riversarono in massa a pressare la rimessa laterale nerazzurra e non si fermarono più. L’Inter ci rimise lo scalpo. Mercoledì, Luis Enrique ha perfezionato la sua diavoleria. In vantaggio dopo 3’, il Psg si è tirato indietro, disposto a reggere l’assedio del viso pallido Kane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Psg gioca a rugby, l'Arsenal a basket. Per voi, chi vincerà la Champions?

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