In un weekend caratterizzato da incontri sportivi insoliti, il Paris Saint-Germain ha disputato una partita di rugby e l’Arsenal ha giocato a basket. Luis Enrique ha portato in campo delle touche innovative contro il Bayern, mentre l’allenatore dell’Arsenal ha utilizzato tecniche ispirate al pallacanestro per i piazzati. La domanda che si fanno appassionati e addetti ai lavori riguarda quale delle due formazioni possa avere più chance di vincere la Champions League.

Un dubbio sulla prossima finale di Champions, Psg-Arsenal, a Budapest: si giocherà con un pallone ovale o uno a spicchi? Sì, perché Luis Enrique ama ispirarsi al rugby, mentre Mikel Arteta ha preso esempio dal basket. Ricordate l’ultima finale? Al fischio d’inizio, Vitinha calciò la palla fuori, accanto a una delle bandierine vicine a Sommer. Non era un errore, ma una touche rugbistica, il segnale d’assalto degli apache. Infatti, i francesi si riversarono in massa a pressare la rimessa laterale nerazzurra e non si fermarono più. L’Inter ci rimise lo scalpo. Mercoledì, Luis Enrique ha perfezionato la sua diavoleria. In vantaggio dopo 3’, il Psg si è tirato indietro, disposto a reggere l’assedio del viso pallido Kane.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Psg gioca a rugby, l'Arsenal a basket. Per voi, chi vincerà la Champions?

Notizie correlate

Leggi anche: Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si gioca

Champions: PSG in finale, sfiderà l’Arsenal a BudapestIl Paris Saint-Germain si conferma nell’élite del calcio continentale e conquista l’accesso alla finale di UEFA Champions League, dove affronterà...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Bayern Monaco-PSG: probabili formazioni, senza Hakimi c'è Zaire-Emery; Psg-Bayern Monaco, le probabili formazioni della semifinale di Champions League; Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si gioca; PSG-Arsenal sarà la finale di Champions: a fine mese si deciderà la vincitrice, in Ungheria.

Champions da favola: il Psg è come un’orchestra che suona ogni musicaLa squadra di Luis Enrique sa attaccare e difendere ma l’Arsenal può fare il grande colpo Il Paris Saint-Germain ha finito di convincere il mondo della propria grandezza con la magistrale partita dife ... corriere.it

Champions League, la finalissima sarà Psg-Arsenal. Si gioca il 30 maggio a BudapestGli uomini di Luis Enrique eliminano il Bayern Monaco e raggiungono la seconda finale consecutiva, dopo quella vinta l'anno scorso per 5-0 contro l'Inter. Tedeschi reclamano (a ragione) per l'arbitrag ... firstonline.info

Il calcio italiano è in un fosso strutturale e infrastrutturale: manca una squadra che faccia in Serie A ciò che il PSG fa in Ligue 1. Una società economicamente blindata, che domina in patria con margine e si gioca ogni anno l'Europa senza dover scegliere cosa x.com

Champions League, la finale sarà Psg-Arsenal: quando e dove si gioca Link articolo nel primo commento facebook