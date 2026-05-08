Il prestito per comprare la droga il sequestro poi l' omicidio | risolto un cold case del Napoletano

Un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri della compagnia di Giugliano per un omicidio avvenuto nell'aprile del 2017. Il provvedimento è stato eseguito oggi, 8 maggio, nell'ambito di un'indagine coordinata dalla procura di Napoli Nord.L'uomo è ritenuto dagli inquirenti "gravemente.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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