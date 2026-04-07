Omicidio Sanua i familiari non si arrendono | le nuove piste del cold case di ‘ndrangheta

Il caso dell'omicidio di Sanua continua a suscitare attenzione, con i familiari che non hanno abbandonato le speranze di fare luce sulla vicenda. Le indagini si concentrano sulla presenza di tracce di sangue rinvenute in un’auto, una Lancia Thema, e sui dettagli relativi a un possibile collegamento tra il principale sospettato e un suo omonimo. Sono in corso analisi forensi e approfondimenti sugli elementi raccolti sul luogo del delitto.

Milano, 7 aprile 2026 – Il mistero della Lancia Thema. Le tracce di sangue da analizzare. E i possibili legami tra il principale indagato e un suo omonimo. Sono alcune delle piste investigative messe in fila dai legali dei familiari di Pietro Sanu a nella memoria presentata il 13 febbraio per opporsi alla richiesta di archiviazione della Dda. Domattina si discuterà in Tribunale l’istanza avanzata nei mesi scorsi dai magistrati dell’Antimafia, che, dopo aver indagato per 5 anni sull’omicidio del sindacalista il 4 febbraio 1995 a Corsico, sono giunti all’amara conclusione che “ad oggi nessuno dei collaboratori di giustizia ha fornito spunti concreti per addivenire alla certa identificazione dei responsabili”. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Omicidio Sanua, i familiari non si arrendono: le nuove piste del cold case di ‘ndrangheta Leggi anche: Omicidio di Pietro Sanua: Suraci, la pista calabrese e le indagini su Ferraro. Ma rimane un cold case Omicidio del Conte Fumo, un cold case lungo 34 anni: arriva la condanna per Pino CaminitiMilano, 21 gennaio 2026 – La maxi-inchiesta Doppia Curva che ha decapitato i vertici ultrà di Inter e Milan ha risolto anche un cold case. Si parla di: Omicidio Sanua, i familiari non si arrendono: le nuove piste del cold case di ‘ndrangheta; Omicidio Sanua, trent'anni senza verità. Intreccio del destino tra l'ex pm di Dynasty e il boss Antonio Mancuso.